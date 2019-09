Il Bayer Leverkusen scende in campo nel pomeriggio, alle ore 15.30, in casa dell'Ausburg, per l'ottava giornata di Bundesliga. Partita importante, ma non quanto quella di martedì in Champions League all'Allianz Stadium contro la Juventus. Dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro la Lokomotiv Mosca all'esordio, il Bayer deve fare risultato a Torino. Per questo contro l'Ausburg riposano tanti titolari: da Demirbay a Tah, da Lars Bender a Wendell, mentre restano out Bailey e Bellarabi.



17.45 - Il Bayer vince 3-0 nonostante il turnover: segnano Kevin Volland e Kai Havertz, dopo l'autorete iniziale di Florian Niederlechner.