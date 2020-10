Come comunicato ufficialmente oggi, Douglas Costa torna al Bayern Monaco, in prestito secco dalla Juventus. Dopo tre stagioni con i bianconeri, il brasiliano torna così in Baviera, dove ha giocato nel biennio 2015-17. Ma vi ricordate il modo in cui venne 'salutato' Douglas Costa quando, nel 2017, lasciò il Bayern per trasferirsi alla Juve. Uli Hoeness, l'allora presidente del Bayern Monaco, in un'intervista a Frankenpost, commentò: "Da noi Costa non è andato bene perché è un mercenario. Caratterialmente non ci è piaciuto".