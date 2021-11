, presidente onorario del Bayern Monaco, attacca PSG e Manchester City in un podcast dedicato alla sua vita trasmesso da questo venerdì. "Nasser al-Khelaïfi? Non so se gli piace il calcio, la differenza tra lui e me? Ho lavorato duro per guadagnare i miei soldi e lui li ha ricevuti in regalo"."Finora questi due club non hanno vinto nulla. Proprio niente. Perderanno di nuovo contro di noi. Non sempre, ma di tanto in tanto. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. E quando li battiamo, questo mi rende molto felice".