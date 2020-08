Ci sono due lezioni fondamentali che arrivano da Lisbona, dove il Bayern ha battuto per 8-2 il Barcellona di Leo Messi. Il primo: quando Allegri diceva che (se vogliono) Messi e Ronaldo continuano a decidere il destino della Champions, aveva torto marcio. La seconda: in Champions non è permesso improvvisare, né in termini di rosa, né in termini di atteggiamento. Quanto fatto dai bavaresi resterà nella storia non solo per il risultato, bensì per il dominio totale avuto sugli spagnoli. Sempre in ritardo, sempre di rincorsa. Costantemente bastonata sugli esterni. E dagli esterni (bassi) è partito il metro di paragone dei tifosi bianconeri sui social: dalle lodi a Davies e Kimmich alle lamentele per De Sciglio e Danilo. Leggi qui in basso tutti i commenti...