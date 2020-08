Ecco le parole di Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, dopo la vittoria della Champions League: "Qualcosa che non riesco ancora a comprendere, è merito della squadra. Quando abbiamo iniziato a novembre, leggevo che non si temeva più il Bayern. Negli ultimi 10 mesi abbiamo lavorato in modo sensazionale, sfruttando anche il lockdown per creare un gruppo unito e sviluppare idee come l'allenamento da casa. Questo successo è conseguenza di un grande lavoro, abbiamo sfruttato bene le nostre capacità offensive e abbiamo messo in atto un grandissimo pressing. In autunno eravamo in crisi, poi abbiamo vinto il Triplete grazie all'atmosfera di fiducia creata di giorno in giorno tra tutte le componenti del club. Non è stato facile."