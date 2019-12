Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato anche del futuro di Boateng: "Continuo a utilizzarlo, parliamo apertamente. Contro il Wolfsburg è venuto in campo e ha avuto qualche problema, ma mi ha mostrato le qualità che ha per giocare per il Bayern. Jerome deve prendere una decisione sul suo futuro perché riguarda la sua carriera". Anche la Juve ci aveva pensato in estate: la permanenza di Rugani e la scelta di trattenere Demiral fecero sì che il tedesco alla fine rimanesse in Baviera.