Il Bayern Monaco ha dominato per l'ennesima volta la Bundesliga, portandosi a casa il nono titolo consecutivo e raggiungendo il record della Juventus. Durante i festeggiamento per la vittoria del campionato, però, l'ex portiere, attuale collaboratore tecnico e futuro presidente Oliver Kahn ha lanciato la sfida ai bianconeri: "Per noi è un traguardo incredibile! Abbiamo raggiunto la Juve e ora puntiamo a superarla: visto che loro quest'anno non hanno vinto lo scudetto, nella prossima stagione proveremo a rivincere per fare qualcosa che non è riuscita a nessuno nella storia".