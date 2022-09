Come la Juve. Il Bayern Monaco sta vivendo un momento molto complicato, anche a causa dei risultati. I bavaresi sono in crisi, ma non per questo Nagelsmann sembra essere in discussione. "Non stiamo parlando con nessun allenatore, abbiamo fiducia in Nagelsmann. Ovviamente non siamo soddisfatti e siamo tutti di cattivo umore. Pensiamo solo alla prossima gara con il Bayer Leverkusen", le parole del CEO del Bayern, Oliver