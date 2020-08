Ecco le parole di Kingsley Coman, mattatore della finale di Champions League vinta 1-0 dal Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain: "Serata straordinaria, specialmente per me che ho segnato questo gol. Complimenti al Psg per la gran finale disputata. Un po' dispiace per loro, ho ancora amici a Parigi, ma questa era la finale ed è andata così. Il nostro segreto? L'allenatore Flick, ci ha dato serenità e fiducia, ci ha dato il gioco giusto, è stato molto bravo. La Serie A? Un gran campionato dove ho imparato tanto, il giocatore che sono oggi è anche merito dell'esperienza alla Juve."