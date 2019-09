Oltre al danno, la beffa. Il Bayer Leverkusen è uscito sconfitto contro la Lokomotiv Mosca nella serata di ieri, all'esordio in Champions League nello stesso girone di Juventus e Atletico Madrid. I tedeschi, oltre alla pesante sconfitta, dovranno anche fare a meno di uno tra i propri talenti in attacco per il prossimo mese. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, Leon Bailey resterà ai box per qualche settimana e sarà costretto a saltare la trasferta di Torino in Champions contro i bianconeri.