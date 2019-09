Un occhio al campionato e uno alla Champions League, dove martedì prossimo la Juventus affronterà il Bayer Leverkusen. I tedeschi, a 10 punti in Bundesliga con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, oggi alle 15.30 andranno in casa dell'Augsburg. L'allenatore Peter Bosz dovrà rinunciare a Bellarabi, che salterà anche la sfida con la Juve così come anche Leon Bailey. In dubbio Lars e Sven Bender, che sono tornati ad allenarsi in gruppo ma saranno da valutare nelle prossime ore.