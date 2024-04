Torna OR LIVE con il consueto appuntamento del lunedì: dalle 13.30 torniamo sul derby e sulle faccende di casa Juventus. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ospite Marianna Montagnino.

Nel frullatore delle giornate che si susseguono, delle polemiche, dei discorsi sul futuro, arrivano le immagini dele sembrano di un altro pianeta. Troppo belle per essere vere. E troppo forte, quel gruppo, per non andare ad analizzarlo da cima a fondo, dall'inizio alla fine. Oltre, che pure ha un ruolo cruciale in quel miracolo.Ora: a parte Wirtz, classe 2003 e ormai progetto già riuscito di fuoriclasse, ilha una decina di giocatori niente male. Praticamente tutti under trenta, a partire da- classe 2000 - e dal grande obiettivo bianconero Alejandro, fino alla scorsa estate al Benfica. Poi(1998) e(2000). Tra gli altri, due centrali comeSono una squadra forte, per Transfermarkt addirittura da 100 milioni in più rispetto alla. Eppure 400 milioni in meno rispetto aldi, mai stato realmente in grado di reggere passo e confronto.Prima del titolo in Bundesliga, il Bayer, inizialmente allenato da(che dura otto giornate) valeva circa 450 milioni, 50 in meno dei bianconeri e meno della metà del Bayern Monaco. Poi è arrivato. Ha messo tutto a posto in tre quarti d'annata, e nella seconda piena ha tirato fuori delle perle.Dei giocatori citati in precedenza, due volti nuovi:era una certezza, maarrivava da un anno solo di Union Saint-Gilloise, con 7 reti nel campionato belga e un bel percorso in Europa League.Tutto questo, ecco, per dire cosa? Che un allenatore. Che un allenatore è. Che un allenatore è. Soprattutto quando porta. La diretta conseguenza? Non necessariamente la vittoria, ma una. Partendo da qui, si può arrivare oltre. Si può finire lontani.