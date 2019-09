Rudi Voller, ds del Bayer Leverkusen, ha parlato al canale ufficiale del club della partita di domani tra i tedeschi e la Juve, valida per la seconda giornata dell'edizione 2019/2020 della Champions League: "Non vediamo l'ora di giocare. Dopo la sconfitta contro la Lokomotiv siamo già sotto pressione, la situazione del girone è complicata. Ora ci serve una grande prestazione contro la grande favorita per cercare di vincere".



CAMBIAMENTI - "Sarà una gara diversa, come lo sarà quella contro il Lipsia di sabato. Nelle ultime le squadre si sono difese, ora dovremo essere efficienti e cercare il vantaggio nelle poche opportunità che avremo".