di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus: "De Ligt aveva 17 anni quando era con noi all'Ajax ed era già un top player. Potevamo già definirlo un grande calciatore ma è cresciuto ancora di più. E' un talento e ce ne sono davvero pochi a quell'età e lo stesso vale adesso".



SQUADRA - "Tutti i giocatori sono pronti. Domani giochiamo contro un'ottima squadra difficile da affrontare. Charles Aranguiz è un calciatore importante per noi. Abbiamo bisogno di una buona conduzione come squadra e faremo di tutto per vincere".



HAVERTZ - "Lui come Joao Felix? Non faccio mai paragoni tra calciatori, non ha senso. Non ci sono calciatori che si possono paragonare in senso assoluto"



VIAGGIO - "Un'ora di ritardo? Sarebbe meglio non avere tempi morti ma sono cose che non hanno rilevanza".



LOKOMOTIV - "Dovevamo vincere quella partita in casa, purtroppo non è accaduto e la nostra seconda possibilità è quella di domani".



JUVENTUS - "Noi ci prepariamo sempre bene sul nostro avversario. Ci sono persone addette a questo compito. Sappiamo bene che squadra sia la Juve. Sappiamo che è una squadra di altissimo livello e che Sarri ama far giocare bene le squadre. E' difficile da affrontare, l'abbiamo visto al Napoli e al Chelsea, sarà sicuramente interessante sfidarlo".