Il Bayer Leverkusen si sta preparando alla sfida di stasera, una sorta di inedito per la Champions League, visto il tempo trascorso dall'ultima volta a Torino dei tedeschi. Eppure, allora come oggi, c'è una costante che fa parte della storia, della Juventus soprattutto: Gianluigi Buffon.. Così, via Twitter, arriva il messaggio della società: "​Dopo quasi 18 anni, non vediamo l'ora di rivederti stasera" si legge sul social del Bayer.