Ai canali della FIGC, Betty, dirigente della Roma, ha parlato così della Juve Women: “Il movimento femminile sta cambiando tanto. Il cammino di Juve e Roma in Champions League ci fa capire quanto il nostro programma stia crescendo. Certo c’è ancora del gap coi paesi più evoluti, ma stiamo lavorando bene e abbiamo un fiore all’occhiello come quello della nostra Nazionale che ci ha sempre abituato bene anche se negli ultimi tempi non sono arrivati buoni risultati. Il nostro calcio non porta tanto rientro economico, ma se non c’è investimento non può esserci neanche del ritorno. Io credo molto nel lavoro dei club, con il coinvolgimento dei club maschili partita dal 2015, che ha portato a un incremento importante dei numeri del calcio femminile. Juve e Roma danno un contributo importante a questa Nazionale, c’è un grande lavoro dietro anche da parte dei due club e non è un caso che queste due squadre abbiano il maggior numero di atlete in azzurro".