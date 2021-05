L'allenatrice della Roma Femminile Betty Bavagnoli è intervenuta ai microfoni del club per presentare la gara contro le Juventus Women: "Il sapore della sfida è sempre lo stesso, quello di giocare contro una grande squadra che ha vinto il campionato e questo è sempre stimolante e gratificante. Faccio i complimenti alla Juve per questo ulteriore traguardo. Ma noi siamo la Roma, abbiamo cominciato un percorso diverso e vogliamo onorare queste partite nel modo migliore. Mi aspetto una gara combattuta, giocata da due squadre che vogliono proporre e giocano un buon calcio. Mi aspetto concentrazione e determinazione per onorare la partita".