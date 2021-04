Dopo aver eliminato la Juventus Women nelle semifinali di Coppa Italia femminile, l'allenatrice della Roma Betty Bavagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club capitolino: "Siamo felici. Prima della gara avevamo parlato della gioia che avremmo potuto dare ottenendo la finale e sono felice, anche per il sostegno dei tifosi. Siamo felici per le ragazze, per la società e per il lavoro che abbiamo fatto. Contro avevamo una grande squadra, ma abbiamo continuato quel percorso di crescita mentale che ci consente di non arrenderci e ci ha fatto ribaltare il risultato e ottenere la finale".