Bava: 'Juventus senza Champions? O vendono Yildiz e Cambiaso o serve l'aumento di capitale'

Le parole di Bava sulla Juventus: cosa succede senza Champions

Il professor, docente di Bilancio e revisione al dipartimento di Management all'Università di Torino, ha parlato nell'intervista rilasciata al Corriere Torino della situazione economica dellae in particolare di cosa succederebbe se i bianconeri non riuscissero a qualificarsi inPrima di tutto, Bava ha parlato della riduzione del costo del personale nell'ultimo anno: "Come lo considero? Molto positivo. Poi, bisogna stare attenti a tutti i numeri". In particolare poi ha analizzato le differenze tra gli ultimi anni di Allegri e quello di Motta:quello che la Juve sta invece riducendo, da anni. Cioè, ha lasciato giocatori che prendevano sette milioni e ne ha presi altri che ne guadagnano 4,5".

Tra i temi toccati ovviamente lo scenario in cui la Juventus non riuscirà ad entrare tra le prime quattro e quindi non parteciperà alla prossima Champions League. Una situazione che creerebbe problemi a livello economico. Ecco le possibili conseguenze secondo Bava: "Ipotizzo:. Ma sarebbe il fallimento totale della stagione, drammatico: tutto il resto, invece, si aggiusta".Infine un accenno sulla posizione di Thiago Motta e l'eventuale decisione della Juve di separarsi dal tecnico: "Presumo sarà una decisione difficile anche per chi conosce le cose".