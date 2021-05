Queste le parole di una colonna del mondo della televisione come Pippo Baudo a Sky Sport: "Io sono juventino incallito fin da bambino da quando c’era Boniperti di cui sono diventato amico. Una stagione stranissima, nutro simpatia nei confronti di Pirlo che ha dovuto sopportare il peso di un’annata difficile. Ieri è stata una partita molto bella ma io rivolgo il mio pensiero a Gasperini che è stato sfortunato e ieri ha fatto una bellissima partita ma la Juve era più forte. Ronaldo dal punto di vista dell’apporto ha dato tanto ma non sono iscritto al club degli innamorati di Cristiano Ronaldo, spocchioso, vuole giocare sempre a sinistra anche se è in età avanzata".