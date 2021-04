DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Una vittoria tanto bella quanto importante quella di ieri sul Napoli. Oggi, però, è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Domenica pomeriggio, alle ore 15.00, all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno il Genoa nel match valevole per la trentesima giornata di Serie A.



Bisognerà dare continuità alla prestazione vista contro i partenopei e lo sa bene la Juve che si è ritrovata questa mattina al Training Center agli ordini di Mister Andrea Pirlo per iniziare la preparazione in vista della sfida contro i liguri.



L’allenamento odierno è stato così suddiviso: scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche, possesso palla e partita per il resto del gruppo.



Domani una nuova giornata di lavoro sul campo attenderà i bianconeri: appuntamento per tutti nuovamente al mattino.