"Chiellini, agli Europei mica puoi crollare a terra come se ti avessero sparato, come fai in Italia"

"Se Mancini stava per chiamare Kean, poteva chiamare anche Carlo Conti"



Queste due battute di Paolo Bonolis, pronunciate nella trasmissione Rai di ieri sera dedicata alla Nazionale azzurra e alle convocazioni dell'Italia per gli Europei, hanno suscitato l'indignazione di molti spettatori (soprattutto tifosi della Juventus) che si sono riversati a commentare su Twitter.

Questa è una compilation di tweet contro Bonolis, protagonista di due uscite ritenute infelici dai più: