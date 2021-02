Dopo la vittoria della Roma a Braga e il pareggio del Milan a Belgrado, arriva una sconfitta per le italiane in Europa League, perfettamente simmetrica al risultato dei giallorossi: il Napoli perde 2-0 sul campo del Granada nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Decide il micidiale uno-due nei primi 20 minuti firmato da Herrera e Kenedy. La squadra di Gattuso, che in Serie A è reduce dal successo contro la Juventus ed è quinta in classifica, è parsa per larghi tratti dell'incontro in balia degli avversari, ottavi in Liga.