Secondo quanto riferito da Sky Sport la Roma avrebbe messo gli occhi su Michy Batshuayi, attaccante belga 25enne, rientrato al Chelsea dopo i prestiti a Crystal Palace e Valencia. Se dovesse approdare in giallorosso (anche l'Inter sta pensando all'ex Chelsea), a quel punto si spalancherebbe una porta su Icardi per la Juve, che dovrebbe occuparsi solo della tentazione Napoli per il giocatore. Insomma, una buona notizia per Paratici, impegnato in questi giorni a piazzare gli esuberi rimasti nell'attacco juventino. Due, i nomi principali in uscita: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Dybala resta sullo sfondo.