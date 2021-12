Una vera e propria batosta quella subita dallacontro l', nel primo big match di giornata. Tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, i giallorossi sono stati sconfitti per 3 a 0, con la partita di fatto chiusa dagli ospiti già nel primo tempo grazie ai gol di(un missile entrato in porta direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo), dell'exe di, tutti segnati nei minuti compresi tra il 15° e il 39°. Nulla da fare, nella ripresa, per i padroni di casa, completamente surclassati dal dominio degli avversari. Il principale colpevole della debacle? Jose, almeno per i tifosi (quelli dellacompresi), che non hanno esitato ad "attaccare" l'"eroe" del Triplete nerazzurro ironizzando anche sul fatto che il tecnico portoghese - spesso definito "bollito" - sembra ancora... essere legato all'Inter.