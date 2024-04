La nuova sconfitta del Brighton, questa volta per 3-0 contro il Bournemouth, ha lasciato l'allenatore italiano Robertocon un amaro in bocca. Dopo la partita, De Zerbi ha espresso il suo commento sulla prestazione della squadra, probabilmente evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate durante il match."Fa parte del nostro lavoro ma non è un periodo facile. Sognavamo di raggiungere l'Europa ma bisogna comunque lottare e giocare con un'energia diversa. Voglio finire le ultime quattro partite in modo positivo per i nostri tifosi. Stiamo vivendo un momento difficile. Vogliamo giocare meglio perché dare il massimo in questo momento non basta. Sto soffrendo molto ma lavoro nel calcio da 30 anni e so che questi momenti possono capitare. I miei giocatori stanno soffrendo come me. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e analizzare le prestazioni: quella di oggi non è bastata".