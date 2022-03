Cresce l'attesa per il big match di questa sera tra Fiorentina e Juve, in quello che sarà il primo dei due incontri per stabilire chi raggiungerà la finale di Coppa Italia. Sulla sfida del Franchi è intervenuto anche l'ex attaccante di Fiorentina e Roma, Gabriel Omar Batistuta, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della presentazione per i lavori di ristrutturazione dello stadio Viola. Queste le sue dichiarazioni.



'Parlate con lui. Io ho amato Firenze, volevo restare, ma non sono nella sua testa. Il calcio non è cambiato, le cose sono sempre le stesse. Posso dire quello che è successo a me, la mia storia è irripetibile'.