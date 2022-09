Intervenuto al Festival dello Sport, Gabriel Omarha parlato anche di Angele del momento negativo che sta vivendo alla Juventus: "Di Maria ha bisogno di una squadra e di un sistema di gioco che favorisca le sue condizioni. Questi giocatori hanno i mondiali tra un mese e quello, anche se non si vuole, conta e comincia a pesare. È un opportunità unica per i giocatori e quando si avvicina le emozioni crescono. Quello che ha fatto Di Maria l’altro giorno contro il Monza non glielo avevo mai visto fare".