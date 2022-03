Bentornato in città Re Leone. Firenze sarà sempre casa tua @GBatistutaOK pic.twitter.com/YRWRmMQnLf — Dario Nardella (@DarioNardella) March 1, 2022

"Sono a casa. Domani andrà bene, sono fiducioso. Giochiamo contro una squadra normale, non contro chissà chi". Così Gabriel Omar, ex attaccante della Fiorentina, ha presentato la gara contro la Juventus, semifinale di Coppa Italia in compagnia di Dario Nardella, Sindaco di Firenze.