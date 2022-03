La vittoria di ieri sera contro lo Spezia ha permesso alla Juve di restare nella scia delle prime 3 della classe ma soprattutto, di allungare in classifica sull'Atalanta che ora dista 6 punti ma ancora con una gara da recuperare. L'obiettivo dei bianconeri resta sempre il quarto posto ma ad una distanza di 7 punti resta doveroso continuare a sperare anche in qualcosa in più. E' dello stesso avviso anche l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.



'Sarà una bella lotta, non scarterei nessuno. nemmeno la Juventus. Mancano tanti punti e non ci sono squadre che vince tutte le partite. Non c'è stata continuità di una squadra che ammazza il campionato'.