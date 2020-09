Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato dal ritiro di Coverciano soffermandosi su questa nuova avventura: "Ringrazio Chiellini per le sue parole, è un onore sentire queste cose da un calciatore del suo calibro, che è in Nazionale da 15 anni. È mancino come me e l'ho studiato spesso per imparare i movimenti della difesa a tre di mister Conte. Questa stagione è stata meravigliosa, a Parma sono cresciuto tanto, ma giocare a Milano è tutta un'altra cosa. Se sono qui, devo ringraziare l'Inter e Antonio Conte. Non so chi avrebbe avuto il coraggio di schierare un ragazzo di vent’anni in Serie A, in una squadra di primo piano come l’Inter”.



ISPIRAZIONI – “Mi ispiro a Bonucci, per la sua maniera di impostare il gioco, e poi appunto a Chiellini perchè mancino nella difesa a tre".