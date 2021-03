Nel corso di un'intervista a La Stampa, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni suona la carica e sfida la Juventus: "E' sempre stata la rivale numero uno - spiega il classe '99 senza nascondersi - sono sicuro che la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Porto per loro sarà uno stimolo in più a fare bene in campionato. I bianconeri sono il nostro punto di riferimento, l'obiettivo è finire davanti a loro".