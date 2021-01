L'assist per il 2-0 di Barella contro l'Inter è arrivato da Alessandro Bastoni: "Abbiamo avuto tante belle sensazioni L'abbiamo preparata veramente bene e ci tenevamo tanto ad arrivare pronti a questa sfida - ha detto a Sky Sport - L'anno scorso siamo stati tante volte vicini alla Juve ma non siamo mai riusciti a batterla e sorpassarla. Oggi siamo molto contenti e ci tengo a fare i complimenti a tutta la squadra".



L'ASSIST - "Sicuramente con squadra come il Crotone abbiamo un atteggiamento più aggressivo e rischiamo di più, oggi siamo stati concentrati per tutti i 90' ed è andata molto bene. L'assist a Barella? E' una cosa che proviamo da tanto tempo e ci è riuscita solo stasera. La facciamo spesso con Nicolò che si butta, la volevo mettere là ed è andata là. I centrocampisti ci hanno dato una grande mano, perché nell'uno contro uno possiamo sempre fare fatica. Abbiamo la consapevolezza che se ci abbassiamo un po' ma restiamo compatti possiamo fare meglio tutti. Ronaldo? Siamo stati bravi noi a contenere tutto l'attacco, perché la Juve non è solo CR7".