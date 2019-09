Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato dopo la vittoria contro la Samp: “Sicuramente l’emozione era tanta, aspettavo questo giorno da tanto. Sono molto contento della prestazione mia e della squadra. Era molto importante fare tre punti dopo la vittoria della Juve oggi. Il gruppo mi ha accolto subito molto bene, come se fossi il loro figlio minore. Specialmente Godin, a volte gli ricordo: sei stato capitano dell’Atletico, hai giocato finali di CL, ti rendi conto che stai parlando con me? Faccio fatica a crederci anche io. Ho dormito, gioco a calcio e mi piace giocare a calcio. Mi piace pensare di essere nato per questo”.