E' bufera sulle parole di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell'Inter. In mezzo ai festeggiamenti per la vittoria di Coppa Italia, Bastoni è stato raggiunto da Tommy Cassi, un influencer e content creator di Serie A per l'occasione.



Il volto social aveva strappato una promessa a Bastoni, ossia quella di fare un video insieme nel caso l'Inter avesse vinto il trofeo. Ecco, Bastoni ha rincarato la dose, scherzando e pungendo la Juventus: "Quando la Juve vincerà una finale... allora faremo un video insieme".



Ovviamente, la story pubblicata da Tommy Cassi ha fatto il giro del web e indignato tantissimi tifosi. Su Twitter, sono arrivati i primi commenti. Durissimi.



