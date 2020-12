Il difensore dello Spezia Simone Bastoni parla a La Gazzetta dello Sport della sfida con l'Inter, a partire dal duello con l'omonimo nerazzurro Alessandro: "E' un difensore che apprezzo molto. E' giovane. Chiaro che alla fine sarebbe bello scambiarci la maglia. Da piccolo ero? Juventino. Quando abbiamo giocato contro la Juve ho scambiato la maglia con Dybala, ma il migliore resta Cristiano: è di un altro pianeta. Gyasi mi ha offerto il pranzo per l'assist? Non ancora, ma lo farà. E' un ottimo ragazzo. Ma qui tutti stiamo bene. Io, Vignali e Maggiore siamo del posto. Ci conosciamo da ragazzini. Ed è un grande onore essere protagonisti a casa, anche se il pubblico in questo periodo non può starci vicino".