Bastoni, a Sky Sport, ha analizzato la vittoria degli Azzurri sul Galles.



GIOVANI E VECCHI - "Sono bravi i veterani del gruppo, a far inserire i giovani nel gruppo. Siamo uniti dentro e fuori dal campo".



DAI COMPAGNI - "Bonucci e Chiellini? Se hanno vinto per 10 anni di fila, un motivo c'è. Cerco di captare i loro segreti mantenendo la mia personalità. E' un piacere avere a che fare con loro".



SERENITA' - "Senza la mia famiglia, non sarei niente. Abbiamo fatto tanti sacrifici sin da quando ho 6-7 anni. Senza di loro si fa fatica. Lo dedico a loro, mi danno la serenità che mi fa rendere in campo".