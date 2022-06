Le parole di Bastoni alla Rai:



"In campo internazionale tutte le partite sono difficili. Hanno battuto l'Inghilterra, sono una bella squadra. Siamo tanti giovani ma siamo stati bravi. Sofferto? Fa parte delle partite, abbiamo avuto occasioni anche per segnare altri gol, ma siamo anche stati bravi a soffrire. Gli esordienti? Cerco di dare una mano per quanto posso, l'Europeo l'ho giocato alle spalle di due colossi come Bonucci e Chiellini che mi hanno insegnato molto. Mercato? Ho due anni di contratto con l'Inter, sono tranquillo, la società non mi ha comunicato nulla".