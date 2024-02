Il difensore dell'Inter Andrea Bastoni, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita di Inter-Juve ai microfoni di DAZN."Io personalmente la sto vivendo bene, siamo nati per giocare queste partite e non vedo l'ora. Sicuramente bisogna avere pazienza, abbiamo preparato la Juve in settimana e siamo carichi e determinati. Loro giocano molto di squadra, si muovo bene e dobbiamo giocare da squadra anche noi".