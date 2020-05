Vietati altri casi alla Rabiot . Per capirci: niente più maxi ingaggi, anche se il giocatore arriva a parametro zero. E' questa la nuova politica che adotterà la Juventus. Anche i bianconeri si devono adeguare alla pandemia che stiamo vivendo ormai da mesi, il mercato che verrà sarà caratterizzato soprattutto da scambi - tra gli obiettivi anche quello di fare plusvalenze per il bilancio - come ha detto anche il ds Fabio Paratici in una recente intervista.. Ci sarà un controllo maggiore del monte ingaggi, e se possibile anche una riduzione. Arriva Arthur ? Bene, non avrà uno stipendio più alto di circa 3,5/4 milioni di euro.- Questioni di bilancio, che dal 2010 al 2018 è salito di 108 milioni, da 127 a 235. Il boom però è arrivato con l'arrivo di Cristiano Ronaldo:. Con l'accordo tra giocatori e club per la riduzioni di quattro mensilità di stipendi il club è riuscito a risparmiare 90 milioni di euro, ma può essere solo una soluzione provvisoria.- Occhio però, perché qualche eccezione può esserci. Il rinnovo dipuò essere uno dei casi in cui la società potrebbe chiudere un occhio. Giustificata, dal talento dell'argentino. Non escluso anche un colpo a effetto sul mercato: da, stipendi importanti e rendimento assicurato. Eccezioni, appunto. Per il resto, la Juve dice no ai super ingaggi.