“La Juventus è parte lesa e ha lavorato con noi con la polizia di Stato sin dall’inizio. Ha fatto la denuncia alla Digos ci ha seguito passo per passo fino al risultato finale”. Sia la Digos che la Procura di Torino confermano la centralità della Juve nell'operazione "Last Banner" che all'alba di oggi ha portato in manette 12 ultras bianconeri.Quella di oggi è una giornata storica per il calcio italiano perché mai prima di oggi si era arrivati ad azioni tanto dure nei confronti di esponenti di tifoserie organizzate che da anni tengono in pugno il calcio di casa nostra.Di esempi ce ne sono centinaia,ma potremmo andare avanti all'infinito ricordando tanti casi che avevano un minimo comune denominatore:. A proposito di questo, il procuratore aggiunto di Torino Patrizia Caputo ha dichiarato oggi: ​"Quella dei Drughi era un'organizzazione di tipo militare. Le persone, anche più fidate, venivano allontanate se non rispondevano alle indicazioni del capo indiscusso Dino Mocciola. Queste sono persone che fanno della violenza uno stile di vita. Il tifo è un pretesto. Nemmeno la presenza dei bambini li fermava".Ora la Juve ha messo una barriera tra sé e il tifo organizzato o almenoSarebbe un errore madornale, però, pensare che sia finito tutto qui o che il problema riguardi solamente la Juventus. L'operazione scattata all'alba di oggi servirà per scoperchiare altri Vasi di Pandora di altre realtà italiane, anche di altissimi rilievo come Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio. In questi anni le cronache giudiziarie e curvaiole si sono spesso incrociate con storie di spaccio, violenza, estorsione ( raccontate anche qui su Ilbianconero.com ), che partivano fuori e finivano dentro gli stadi.e che era già stato condannato per spaccio di droga e per aver ​per aver fatto perdere un occhio a un tifoso interista durante una rissa in un derby.E anche lo stato dovrà tutelare le società e i tifosi perbene con regole che non permettano agli ultras o chi per loro di ricattare le società.Ci sono tifosi che meritano di essere definiti tali e altri che invece guardano solo ai propri interessi. Sedici mesi fa la Juve ha denunciato questi ultimi ma è solo il primo passo che tutto il movimento calcistico e lo Stato devono seguire altrimenti tra pochi mesi saremo nuovamente punto e a capo. I veri tifosi di calcio non se lo meriterebbero.@lorebetto