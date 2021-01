1







di Marco Amato

Solitamente, le montagne russe sono l’attrazione principale di un parco giochi. La percezione del saliscendi, la velocità, l’idea di essere sul punto più alto e in pochi secondi arrivare radente a terra sono tutte sensazioni che la gente ricerca per avere una scarica di adrenalina e divertimento. Anche il più appassionato, però, dopo essere stato seduto sopra un ottovolante per un’ora chiederà supplicante di scendere. Questa è la sensazione che stanno provando i tifosi bianconeri che implorano di scendere dalle montagne russe e cominciare ad avere equilibrio. Da due stagioni la Juventus alterna alcune grandi partite, quelle che puntualmente vengono indicate come la ‘svolta’, per poi ripiombare nel baratro e convincere tutti che il ciclo vincente che dura da nove anni è finito, sepolto. La contingenza non aiuta a trovare equilibrio, lo ha raccontato lo stesso Pirlo ieri sera nelle interviste post Supercoppa: si gioca ogni tre giorni, ci sono gli infortuni e da un giorno all’altro ci si ritrova a dover ridisegnare la squadra perché è arrivata la notizia di una positività.



PUNTI FERMI – Tutto vero, ricercare l’equilibrio nel campionato più difficile e con più incognite di sempre può sembrare utopia. C’è bisogno, però, di punti fermi. A partire dal reparto più in difficoltà della Juventus, il centrocampo. La serata di ieri, al di là delle differenze che ci sono tra Napoli e Inter, deve aver dato a Pirlo dei riscontri importanti su quella che deve essere la mediana titolare. Al netto del fatto che con un calendario così fitto è complicato parlare di titolari e riserve. Detto questo, però, un Arthur che sta bene non può mai essere lasciato fuori dal campo: non sarà un regista puro ma ha il coraggio di scendere vicino ai centrali a prendere palla, fraseggiare corto con i compagni se non c’è spazio oppure verticalizzare velocemente e far salire il baricentro della squadra. Al suo fianco, Bentancur offre una prestazione di altro livello rispetto a quanto fatto vedere contro l’Inter. Il terzo centrocampista, quello che parte da sinistra per poi accentrarsi e inserirsi tra le linee, è un affare a due tra Ramsey e McKennie. Il gallese è stato rivitalizzato dalla cura Pirlo e il suo contributo è a tratti prezioso, è vero. Nonostante questo, non possono esserci dubbi nella testa del tecnico quando la Juve si trova di fronte un’avversaria fisica, che corre e che ha qualità; in quel caso l’apporto di McKennie è fondamentale per arginare le trame avversarie, cosa che Ramsey fatica a fare perché ha altre caratteristiche. Con la vittoria di ieri sera e il primo trofeo vinto in panchina, sono state gettate le fondamenta di Pirlolandia: l’unico parco giochi che si spera sprovvisto di montagne russe.