Dal sito ufficiale della Juventus:



Una nuova settimana è iniziata per i bianconeri che si sono ritrovati al Training Center per preparare l’importante appuntamento di mercoledì sera. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 21, la Juve scenderà in campo per affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio in questa nuova stagione.



La mattinata di lavoro è stata così suddivisa: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, esercitazioni e partita per la restante parte del gruppo.