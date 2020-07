1









Un crollo verticale, nel secondo tempo contro il Milan. I gol di Rabiot e Cristiano Ronaldo a illudere: 2-0 Juve, poi il blackout totale e, in un attimo, 3-2 per i rossoneri. Una sconfitta che brucia ancora, anche ai tifosi bianconeri, che si sono riversati sui social in queste ore per esprimere le loro opinioni, e il conseguente malcontento.





Ieri, nel post partita, ai microfoni di Dazn, Sarri ha chiesto di evitare processi: ‘Non è il momento, non ora”. Una richiesta che sembra caduta nel vuoto. E a finire alla sbarra, imputato numero uno, c’è proprio il tecnico, responsabile secondo i tifosi della debacle con il Milan tanto quanto Bonucci e Rugani, tra i più negativi ieri.

Su Twitter e Instagram spopola infatti un hashtag ben chiaro: #SarriOut. Meme, immagini trancianti e frasi ancor più dure. “Ma ha capito che alla Juve questi blackout non devono mai succedere?”, "Basta, fermatelo prima che sia troppo tardi!", sono solo alcune delle frasi rivolte all'allenatore della Juve. Da sottolineare che c'è anche chi lo difende, dicendo di aspettare almeno la fine della stagione per esprimere un giudizio.



Nella gallery tutte le reazioni social dei tifosi con l'hashtag #SarriOut!