E' vero. La Juve non decolla. Fa fatica a ingranare e il pareggio di Benevento è il secondo contro una neopromossa dopo quello contro il Crotone. Anche contro lo Spezia - terza squadra salita dalla B - a dire il vero i primi 45' erano finiti 1-1, poi è entrato Ronaldo e con una doppietta ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Pirlo. Già, ma l'altro giorno Cristiano non c'era. E' rimasto a Torino, scelta tecnica più "un problemino" come l'ha definitivo Pirlo nel post partita. Già, ma CR7 deve giocare. Questa Juve non può permettersi ancora di fare a meno di un giocatore che - oltre ad essere un campione - trascina la squadra da vero leader. Il rendimento di Ronaldo - Covid permettendo - è una delle cose positive in questo difficile avvio di stagione dei bianconeri.