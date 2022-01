Matteo Bassetti, responsabile del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, parla a Tuttosport.



CAMBIA IL TRATTAMENTO - "Bisogna ammettere che con la variante Omicron il tracciamento compulsivo non ha più alcun senso. Tra isolamenti e quarantene si rischia di finire in un lockdown di fatto. Tutti i lavoratori essenziali, se positivi ma asintomatici, devono essere esentati dalla quarantena e devono poter lavorare. I giocatori? Certo, anche loro devono avere la possibilità di scendere in campo".



NO VAX - "Una situazione paradossale. Rischiano la vita ma sembra che non gli importi. Solo l’altro ieri ne ho ospedalizzati 12. Tutti sopra i 40 anni. Con oltre sei milioni di italiani non vaccinati il sistema sanitario rischia di andare in tilt. Bisognava istituire subito l’obbligo vaccinale. Il vaccino magari non ti impedisce di ammalarti ma sicuramente ti evita le conseguenze gravi della malattia e la morte. Sono veramente esterrefatto di fronte a tutto ciò. I ragazzi hanno capito subito ed hanno aderito in massa alla campagna vaccinale. Certi adulti, invece, non ne vogliono sapere. Eppure sono quelli che rischiano di più".



CAMBIO DI PASSO - "Se non vogliamo che gli ospedali esplodano, occorre un deciso cambio di passo. Con questa circolazione del virus non possiamo considerare tutti i contagiati quotidiani uguali: soltanto i sintomatici devono essere isolati. E’ stato istituito l’obbligo vaccinale per gli over 50...? Provvedimento che arriva con troppo ritardo, andava deliberato sei mesi fa, quando lo aveva chiesto a gran voce la comunità scientifica, magari a costo di prendersi la scorta, gli sputi e le minacce di morte mentre certi politici pensavano a non offendere la suscettibilità dei no vax. Il problema qui è la sanzione, risibile: 100 euro una tantum per chi non si vaccina è ridicolo. Pago di più se mi beccano senza mascherina a girare per il centro di Genova. Allora era meglio non imporlo, così com’è mi pare una presa in giro".



NEL CALCIO - "Ho visto, anche nel calcio servono soluzioni efficaci e veloci. I giocatori vaccinati con due dosi se vengono a contatto con un positivo devono essere quarantenati? Io dico di no. Se un giocatore, vaccinato con due dosi, è positivo asintomatico che problema c’è, giochi pure. Dev’essere, naturalmente, fermato solo se presenta dei sintomi. E poi basta con il proliferare di tamponi, è un sistema obsoleto. Il calcio, poi, è uno spaccato della società civile in cui ora vive un 20% di positivi. Normale che si rilevi qualche positività negli organici delle squadre, bisogna conviverci".



OBBLIGO VACCINALE - "Obbligo vaccinale per il gruppo squadra. Ma obbligo vero sancito da una regola rigida. Il vaccino tutela la salute dell’uomo, il giocatore che, non dimentichiamolo, è anche un patrimonio della società. Quindi è anche interesse del club procedere alle vaccinazioni dei propri dipendenti. Chi non vuole di farlo si accomoderà fuori e resterà senza stipendio".



SEMPLIFICARE LE REGOLE - "Sono d’accordo ma serve semplificare tutte le regole e qui devono entrare in campo Federazione e Ministero della Salute. Bisogna stilare un protocollo nuovo, quello vecchio è stato superato dagli eventi, frutto del coordinamento delle tre istituzioni che si fondi su alcuni punti fermi: 1) Obbligo di vaccinazione per gli atleti e chi gli lavora attorno. 2) Imporre il nuovo protocollo alle Asl; 3) Eseguire molti meno tamponi e farli soltanto ai sintomatici".