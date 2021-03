Bassetti, virologo, a Tuttosport ha parlato del prossimo campionato: "Sarà normale? Me lo auguro tanto. E spero che la normalità possa, piano piano, tornare in tutta Italia. Il calcio poi è un fenomeno sociale che coinvolge un enorme numero di persone e che dà lavoro a tanta gente. Non solo, ha un vasto seguito, è amato, è una parte fondamentale del nostro Paese. E allora diamoci da fare. Troviamo questi benedetti vaccini, creiamo punti di accesso per tutti, convinciamo chi è renitente. La soluzione c’è: si chiama vaccino. E allora andiamo a comprarli e diffondiamoli".