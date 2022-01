"Ridurre la capienza degli stadi? È un’assurdità controproducente. Assistiamo a un continuo crescere e decrescere, quando andrebbe sempre mantenuta una percentuale in relazione allo stadio: aprire per 5mila a San Siro è una presa in giro. Stiamo tornando tutti indietro, a quei mesi in cui entravano in mille e poi li trovavi tutti nella stessa zona, ammassati nella tribuna centrale senza alcun distanziamento".



Queste le parole di Matteo Bassetti, ​primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a La Gazzetta dello Sport.