Forse di rimpianto vero e proprio non si può parlare, ma l'Italia vista contro la Spagna, a meno di cinque minuti da una vittoria dal profumo d'impresa, lascia un ricordo da dimenticare. Gli iberici vincono oggi il loro secondo Mondiale, strapazzando in finale l'Argentina per 95-75, dopo il trionfo del 2006. Marc Gasol grande protagonista anche della finale e, con tutta probabilità, sarà MVP della competizione.