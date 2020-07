Una cordata turca, capeggiata da Ergin Ataman (allenatore dell'Anadolu Efes di Istanbul) ha preso le redini della Reale Mutua Torino, club di basket del capoluogo piemontese. La squadra, passata dalle denominazioni di Auxilium Torino prima e Fiat Torino poi, è fallita l'anno scorso e nella stagione appena passata (la pallacanestro non ha ripreso dopo il Covid) è stata dunque inattiva. Ma non inesistente. A rilevarla, pochi giorni dopo il fallimento di fine maggio 2019, è stato infatti Stefano Sardara, personaggio attivo nel mondo delle assicurazioni e del basket (ex presidente della Dinamo Sassari). Ora sono entrati in gioco Ataman e soci. Chi sono questi soci? Il più importante è l'agenzia Possible, fondata da Arda Turan (estraneo tuttavia a questa operazione). Altri saranno resi noti nelle prossime settimane. Non si sa ancora in quale categoria giocherà la formazione torinese: ha acquisito la licenza per giocare in A2, ma c'è la possibilità di un ripescaggio in Serie A causa fallimenti di altre società. E non è ancora chiaro se la Juventus avrà un qualche ruolo nel rinnovato club: è noto il progetto di Agnelli di rendere la Juve una polisportiva, ma come si muoverà adesso? Partnership coi turchi in vista, progetto rimandato o cos'altro?